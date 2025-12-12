Haberler

Batman'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Batman'da bir evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sularında GAP Mahallesi'nde Medeni Nilüfer'e ait olduğu öğrenilen evin mutfak bölümünde çıktı. henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede söndürülen yangında bir kadın dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN

