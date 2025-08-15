Batman'da Evde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Batman'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi. - BATMAN