Batman'da Evde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Batman'da Evde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Batman'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı

Yasak aşkı ile kocasını katleden kadın hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.