Batman'da ev sahibini darp edip soygun yapan 4 şüpheli yakalandı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde ev sahibini darp edip bir miktar altın ve parayı çalan 4 şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde evden yağma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde S.M. isimli vatandaşı darp ederek şahsın evinden 6 cumhuriyet altını ile 4 bin TL parayı çaldığı tespit edilen şüpheliler Ö.B., M.T., V.Y. ve Ş.G., yapılan operasyonla yakalanarak Sason Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği bildirildi.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa