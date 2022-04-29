Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

BATMAN - Batman'da kocasından 2,5 yıl önce boşanan kadın, 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 2,5 yıl önce kocası Lütfi Miliğ'den boşanan Hatice Çelik Şafak Mahallesi'nde bulunan Kinem Parkında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan kadın tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan eski kocanın yakalanması için polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.