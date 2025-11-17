Batman'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Batman'da 23 yaşındaki genç, iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde elektrik akımına kapılan Bilal P. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledilen genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bilal P.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN