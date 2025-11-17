Haberler

Batman'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Batman'da 23 yaşındaki Bilal P., iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç adamı hastaneye kaldırdı fakat kurtaramadılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da 23 yaşındaki genç, iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde elektrik akımına kapılan Bilal P. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledilen genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bilal P.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
