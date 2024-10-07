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Batman'da ehliyetsiz sürücü polise çarparak kaçtı, yakalandı

Batman'da ehliyetsiz sürücü polise çarparak kaçtı, yakalandı
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Batman'da polise 'dur' ihtarına uymayarak çarpan ve olay yerinden kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Batman'da ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla polise çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polise çarparak kaçan sürücünün Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu yakalandığı bildirildi.

Yakalan şüphelinin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında; İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan asayiş uygulaması esnasında, durdurulmak istenen bir sürücü 'dur' ihtarına uymayarak görevli polis memuruna çarpmak suretiyle olay yerinden kaçmıştır. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine yakalama çalışmaları derhal başlatılmış olup, ilk belirlemelere göre 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan şüpheli şahıs aracıyla birlikte yakalanmıştır. Yaralı polis memuru ivedi şekilde hastaneye intikal ettirilmiş olup; yapılan tetkikler sonucunda, genel sağlık durumunun iyi olduğu, kol bölgesinde kırık ve baş arkasında kanama olduğu tespit edilmiştir."

Öte yandan olaya ilişkin adli tahkikat devam ettiği vurgulandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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