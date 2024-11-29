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Batman'da E-Sınavda Kopya Düzeni Çökertildi

Batman'da E-Sınavda Kopya Düzeni Çökertildi
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Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-sınavında kopya düzeni kuran bir şahıs tutuklandı. Operasyonda birçok kopya cihazı ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Batman'da Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-sınavına katılanlara kurduğu elektronik kopya düzeneğiyle cevapları gönderen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-sınavına giren adaylara kopya düzeneği vasıtasıyla sınav anında cevapları ileten 1 şüpheli tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda flash bellek içinde geçmiş dönemlere ait çekilen kopya görüntüleri, 27 Kasım tarihinde yapılan e-sınava ait 3 kişinin e-sınav giriş belgesi, kopya çekme düzeneğinde kullanılan 24 adet cep telefonu, 6 adet akıllı saat, 10 adet kulak içi kulaklık, 13 adet düğme kamera, 3 adet dinleme cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet el detektörü, 11 adet cep telefonu kasası, 12 adet cep telefonu ekranı, 11 adet cep telefonu işlemcisi, 1 adet lehim makinesi, 1 adet ampermetre, düzenek yerleştirmeye yardımcı bakır kablo, bant ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 176 bin 650 Türk lirası, bin euro, bin 200 dolar, 50 sterlin olmak üzere toplam 252 bin Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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