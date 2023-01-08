Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Batman'da düzenlenen kökünü kurutma operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman'da düzenlenen kökünü kurutma operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 4 Ocak günü Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" sonucu 101 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 24 Kg skunk, 18.450 Kg. esrar maddesinin de ele geçirildiği operasyonda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 95 şüpheliden 62'sinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, adli kontrol alan 15 şüphelinin itiraz sürecinin ise devam ettiği kaydedildi. Açıklamanın devamında, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kökünü kurutana dek aralıksız devam edecektir." denildi. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Batman 3. Sayfa Haberler

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