Batman'da düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda gözaltına alınan 1'i muhtar olmak üzere 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesinde yürütülen terör operasyonları kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şahıslar il jandarma komutanlığına gönderildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında bir muhtarın da olduğu 9 kişi "Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN