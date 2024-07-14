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Batman'da düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1'i muhtar olmak üzere 9 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda gözaltına alınan 1'i muhtar olmak üzere 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesinde yürütülen terör operasyonları kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şahıslar il jandarma komutanlığına gönderildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında bir muhtarın da olduğu 9 kişi "Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gercüş Batman Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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