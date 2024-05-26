Üye Girişi
Haberler

Batman'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yapılan operasyonlarda 16 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda farklı markalarda 14 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silahlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda farklı markalarda 14 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemeleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Batman Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

 Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

 Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı

Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title