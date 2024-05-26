Batman'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silahlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda farklı markalarda 14 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemeleri sürüyor. - BATMAN