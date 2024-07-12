Batman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında aldıkları istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Batman'a geldikleri belirlenen 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 183 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bir işyerinde yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette paketlenmiş şekilde 23 parça halinde 50 gram esrar ve 1 tabanca ile buna ait 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN