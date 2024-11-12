Batman'da Duyarlı Vatandaşlar TOMA'ya Yardım Etti
Batman'da yasadışı gösterilere müdahale eden TOMA'nın tekerlerine takılan taşları temizleyen mahalle sakinleri, duyarlılık örneği gösterdi.
Batman'da yasadışı gösterilere müdahale eden TOMA aracının taşlara takıldığını gören duyarlı mahalle sakinleri, TOMA'nın tekerlerine takılan taşları temizledi.
Batman'da izinsiz gösteri yapan grup sokakları taş yığınına çevirdi. Yasa dışı protestolara müdahale eden bir TOMA'nın, atılan taşlara takıldığını gören duyarlı vatandaşların, taşları temizleyerek TOMA'nın geçişini sağladığı görüldü. - BATMAN