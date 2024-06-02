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Batman'da düşen at kuyudan kurtarıldı

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Batman'da sahipsiz bir at, atık petrol kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan at, sağlık durumu iyi olduğu için yaşam alanına bırakıldı.

Batman'da atık petrol kuyusuna düşen sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Yakıtlı köyünde Batı Raman petrol sahasına ait olan alandaki atık petrol kuyusuna bir atın düştüğünü gören kuyu görevlisinin ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahipsiz olduğu belirlenen at, itfaiye ekipleri tarafından ayaklarına halat bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı. Düştüğü yerden kurtarılan at, sağlık durumu iyi olduğu için yaşam alanına tekrar bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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