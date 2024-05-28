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Batman'da durdurulan tırda kaçak sigara ele geçirildi

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Batman'da durdurulan kömür yüklü tır dorsesinde yapılan aramada çuvallara doldurulmuş yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Batman'da durdurulan kömür yüklü tır dorsesinde yapılan aramada çuvallara doldurulmuş yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Körik Caddesi üzerinde durdurulan kömür yüklü tırda arama yapıldı.

Ellerine kazma kürek alan polisler, tır dorsesindeki kömürleri kazarak ulaştığı çuvallardan kente kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.A. gözaltına alınırken kaçak sigaralara el konuldu.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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