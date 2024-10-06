Batman'da 'Dur' İhtarine Uymayan Sürücü, Motosikletli Polise Çarptı

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motosikletli bir polise çarparak kaçtı. Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağı'nda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motorsikletli polise çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - BATMAN