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Batman'da 'Dur' İhtarine Uymayan Sürücü, Motosikletli Polise Çarptı

Batman'da 'Dur' İhtarine Uymayan Sürücü, Motosikletli Polise Çarptı
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Batman'da durdurulmak istenen otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletli bir polise çarptı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesi sürüyor.

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motosikletli bir polise çarparak kaçtı. Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağı'nda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motorsikletli polise çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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