Batman'da düğün konvoyunda trafik kazası: 2 yaralı

Batman'da bir düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Batman'da bir düğünün ardından salondan ayrılan davetliler gelin-damat konvoyuna eşlik etti. Konvoydaki sürücülerden ikisi Bayındırlık Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahelenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN