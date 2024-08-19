Batman'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
Batman'da bir düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batman'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
BATMAN - Batman'da bir düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Batman'da bir düğünün ardından salondan ayrılan davetliler gelin-damat konvoyuna eşlik etti.
Konvoydaki sürücülerden ikisi Bayındırlık Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahelenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.