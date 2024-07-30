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Batman'da düğün çıkışında kaza: Ağabey, kardeş ve çocukları yan yana defnedildi

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Batman'da düğün çıkışında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ağabey, kardeşi ve çocukları aynı mezarlıkta toprağa verildi. Kazaya karışan sürücü tutuklandı.

Batman'da önceki akşam düğün çıkışında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ağabey, kardeşi ve çocukları yan yana defnedildi. Kazaya karışan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Batman-Siirt Çevreyolu, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde hafif ticari araç düğün töreni çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmıştı. Kazada, Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz (3) hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve çocukları Batman'da Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, gözaltına alınan sürücü M.A.A. (19) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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