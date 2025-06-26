Batman'da Dolandırıcılık Suçundan Firari Jandarma Tutuklandı
Batman'da dolandırıcılık suçundan 30 ayrı dosyadan aranması olan, kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma H.K., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Batman'da dolandırıcılık suçundan 30 ayrı dosyadan aranma kaydı ve toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bir yıldır aranan firari jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen çalışmalar neticesinde "dolandırıcılık" suçundan 30 dosyadan aranma kaydı ve 1 yıldır firari olarak aranan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan H.K., iki aylık yapılan takip sonucunda yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa