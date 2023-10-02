Batman'da dini nikahlı eşiyle yolda yürürken saldırıya uğrayan Şafi Bıçak'ın katil zanlısı tutuklandı

Batman'da dini nikahlı eşiyle yolda yürürken, eski eşinin kardeşleri tarafından uğradığı saldırıda öldürülen Şafi Bıçak'ın (38) katil zanlısı 3 kişi tutuklandı.

Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde 26 Eylül günü sabah saatlerinde dini nikahlı eşi B.A. (35) ile birlikte yürüdüğü sırada boşandığı eşinin erkek kardeşleri K.A., İ.A., N.A. ile C.A.'nın saldırısı sonucu önce darp edilen ardından da tabanca ile vurularak öldürülen Şehmus Bıçak (38), cinayetinde yakalananların sayısı 4'e çıktı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Şehmus Bıçak'ın 'Ateşli Silah ile Kasten Öldürülmesi' olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz ve geniş çaplı araştırmalar neticesinde olaya karışan şüphelilerin C.A. (57), K.A. (46), N.A. (42) ve İ.A. (40) olduğunu belirledi. Polis, olayın yaşandığı gün 4 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen zanlılardan K.A., N.A. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece Tutuklandı. C.A. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

Batman'da 26 Eylül günü sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde dini nikahlı eşi B.A. (35) ile birlikte yürüyen Şafi Bıçak (38), boşandığı eşinin erkek kardeşlerinin saldırısına uğramış, önce darp edilen Bıçak, daha sonra aynı şahıslar tarafından tabanca ile kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş olay yerinde hayatını kaybeden Şehmus Bıçak, hastane morguna kaldırılmış polis ise zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı. - BATMAN