Batman'da Deprem Enkazı Dolandırıcılığı Operasyonu: 23 Kişi Gözaltına Alındı

Batman'da, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan araçların bilgilerini çalarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların bilgilerinin çalınarak çalıntı veya hacizli/yakalamalı araçlarda kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. "Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karşı yürütülen çalışmalarda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların resmi kimliklerinin, çalıntı veya haciz-yakalamalı araçlara nakletmek suretiyle haksız kazanç sağlayıp vatandaşların mağdur olmasına sebep olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 2024 yılı itibariyle çeşitli marka ve modellerde depremden dolayı kullanılamaz hale gelmiş 11 aracın kimliklerinin çalıntı veya haciz-yakalamalı araçlar ile değiştirerek araçların vatandaşlarımıza satışının yapıldığı tespit edildi.

Çalışmada, söz konusu araçlar ele geçirildiği ve konu ile ilgili 23 kişi gözaltına alındı. - BATMAN