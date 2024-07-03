Üye Girişi
Haberler

Batman'da Deprem Enkazı Dolandırıcılığı Operasyonu: 23 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan araçların bilgilerini çalarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Batman'da, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan araçların bilgilerini çalarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların bilgilerinin çalınarak çalıntı veya hacizli/yakalamalı araçlarda kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. "Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karşı yürütülen çalışmalarda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların resmi kimliklerinin, çalıntı veya haciz-yakalamalı araçlara nakletmek suretiyle haksız kazanç sağlayıp vatandaşların mağdur olmasına sebep olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 2024 yılı itibariyle çeşitli marka ve modellerde depremden dolayı kullanılamaz hale gelmiş 11 aracın kimliklerinin çalıntı veya haciz-yakalamalı araçlar ile değiştirerek araçların vatandaşlarımıza satışının yapıldığı tespit edildi.

Çalışmada, söz konusu araçlar ele geçirildiği ve konu ile ilgili 23 kişi gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deprem Batman 3.Sayfa Güncel Haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

 Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title