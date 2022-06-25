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Batman'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına darbe: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına darbe: 6 gözaltı

Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, para toplayarak çatışma bölgelerindeki DAEŞ mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, Batman merkezli 2 farklı ilde eş zamanlı operasyon icra edildiği ifade edildi. Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheli şahıslardan birinin şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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