Batman'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına darbe: 6 gözaltı Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, para toplayarak çatışma bölgelerindeki DAEŞ mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, Batman merkezli 2 farklı ilde eş zamanlı operasyon icra edildiği ifade edildi. Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheli şahıslardan birinin şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler

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