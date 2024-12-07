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Batman'da Davulcu Erhan Tuncer Evinde Ölü Bulundu

Batman'da Davulcu Erhan Tuncer Evinde Ölü Bulundu
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Huzur Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki davulcu Erhan Tuncer'den üç gündür haber alamayan yakınları evine gitti ve cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da üç gündür haber alınamayan davulcu evinde ölü bulundu.

Huzur Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Erhan Tuncer'den üç gündür haber alamayan yakınları, endişe ederek evine gitti. İçeri girdiklerinde Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuncer'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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