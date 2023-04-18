Batman'da damdan balkona inmeye çalışan genç, yere düşerek hayatını kaybetti

Batman şehir merkezinde 28 yaşındaki bir genç, evde unuttuğu anahtarını almak için 4 katlı binanın damından içeri sarkarak girmeye çalışırken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Batman şehir merkezinde 28 yaşındaki bir genç, evde unuttuğu anahtarını almak için 4 katlı binanın damından içeri sarkarak girmeye çalışırken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Veysi Doyan, gece geç saatlerde evine geldi. Doyan, anahtarını evde unutunca binanın 4'üncü katına çıkarak evinin balkonuna kendini sarktığı esnada dengesini kaybederek sert beton zemine düştü. Doyan, olay yerinde feci şekilde can verdi. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Doyan'ın cenazesi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BATMAN