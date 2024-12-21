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Batman'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

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Batman'da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda çıkarıldı. Durumu sağlık ekiplerine bildirilen çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

BATMAN - Batman'da 7 yaşında kız çocuğunun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.

Batman Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 7 yaşındaki kız çocuğunun oynadığı metal parça parmağına sıkıştı. Ailesi sıkışan metal parçasını kendi çabalarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler kız çocuğunu Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin de desteği ile sıkışan metal parça, bir saatlik çalışmanın ardından kesilerek çıkarıldı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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