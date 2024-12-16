Batman'da Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Batman'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, çocuğa cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.G. yakalanarak tutuklandı.
Batman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. yakalandı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. Tilmerç Mahallesinde yakalandı. T.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN