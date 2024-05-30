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Batman'da çoban otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batman Güney Çevreyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan çoban Yusuf Dayan, 38 AJC 431 plakalı otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Dayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı duyan Dayan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek ağıtlar yaktı.

Dayan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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