Batman'da cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Batman'da cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Batman'da cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda akşam saatlerinde cinnet geçiren adam, yengesi ve yeğenini öldürüp, eşini de yaralayıp kaçtı.

Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda akşam saatlerinde cinnet geçiren adam, yengesi ve yeğenini öldürüp, eşini de yaralayıp kaçtı.

Alınan bilgilere göre, Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda akşam saatlerinde cinnet geçirdiği ileri sürülen Ş. D., yengesi Bzike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir'i öldürüp, eşi F. D.'yi de yaralayıp olay yerinden kaçtı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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