Batman'da çilek bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Sason ilçesinde çilek bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Demetevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çilek bahçesinde yangın çıktı. Bahçede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürerek soğutma çalışmaları yaptı. Çilek bahçesinin etrafında bulunan meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangın ile ilgili inceleme yapıldı. - BATMAN