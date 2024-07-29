Batman'da çıkan yangını sigara içerek izledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde gece saatlerinde apartmanların arasındaki çıkan yangını bir vatandaş, sigara içerek izledi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hastane Mahallesi'nde apartmanların arasında boş arazide tahta yığını ve kuru otlarda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler, metrelerce yüksekliğe çıktı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlardan biri, yangını sigara içerek izledi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN