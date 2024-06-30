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Batman'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Köprübaşı Mahallesi'nde elektrik kaçağından çıkan yangında evin salonunda bulunan koltuklar tutuştu. Kısa sürede tüm evi saran alevler evi kullanılamaz gale getirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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