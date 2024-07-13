Üye Girişi
Haberler

Batman'da çıkan yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Batman'ın Sason ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, Tekevler Mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ormanlık alanda bulunan meşe ağaçları küle dönerken, jandarma alanda incelemelerde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Batman Sason 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title