Batman'da Cezaevi Firarisi ve Silah Kaçakçısı Yakalandı

Batman'da 25 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi ile silah kaçakçılığından aranan bir kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Dolandırıcılıktan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 25 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y.T. ile 5 farklı suç kaydı, 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.Ö., operasyonla yakalanmış olup yapılan adli işlemlere müteakip tutuklanmıştır" denildi. - BATMAN