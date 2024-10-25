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Batman'da Cezaevi Firarisi ve Silah Kaçakçısı Yakalandı

Batman'da Cezaevi Firarisi ve Silah Kaçakçısı Yakalandı
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Batman'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 25 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y.T. ile silah kaçakçılığı suçundan aranan M.Y.Ö. yakalandı. Her iki kişi de tutuklandı.

Batman'da 25 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi ile silah kaçakçılığından aranan bir kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Dolandırıcılıktan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 25 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y.T. ile 5 farklı suç kaydı, 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.Ö., operasyonla yakalanmış olup yapılan adli işlemlere müteakip tutuklanmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Cezaevi batman Hukuk Suç

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