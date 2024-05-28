Batman'da Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Operasyonunda 9 Kişi Yakalandı

Batman'da "Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçu ile mücadele kapsamında işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden herkese açık olarak veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen görüntü ve video paylaşımı yapan 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler C.Ö, Ş.A, H.H, İ.T, D.M, N.S, K.T, N.S. ve Y.E.G., eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN