Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı - Haberler

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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan araması bulunan 41 kişi yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan araması bulunan 41 kişi yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde "Tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu, yaralama, cinsel istismar, yankesicilik, sahtecilik" suçlarından araması bulunan T.Ş., V.S., M.A., M.K. G.G., E.A., M.D., C.G., V.D., B.A., H.A., M.Y., H.K., M.Ç., B.A., M.Y., S.E., Y.S., V.E., İ.C., S.O. ve S.E. isimli toplam 22 şahsın yakalandığı belirtildi.

Şahısların adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Ayrıca, haklarında farklı suçlardan yakalama emri çıkartılan 19 şahsın yakalandığı bildirilen açıklamada, toplam 41 şahsın adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Dolandırıcılık Batman 3. Sayfa Haberler

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