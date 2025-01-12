Batman'da Çatı Katında Yangın: Bina Tahliye Edildi

Batman'da bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede çatı katını sardı. Alevlere teslim olan bina, güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, Batman Gültepe Mahallesi'nde bulunan 5. katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenle binanın çatı katında çıkan yangın, kısa süre sonra çatıdaki diğer dairelere sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Mahalleyi korkutan yangın, saatler sonra söndürülürken, bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla ve hortumlarla yangına müdahale ettiği görüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN