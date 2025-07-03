Batman'da Cami Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Batman'da Cami Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Batman'da bir camide namaz kılmak için gelen bir vatandaşın ayakkabaları çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında polis şüpheliyi gözaltına aldı, ancak serbest bırakıldı.

Batman'da bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs, namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşın ayakkabılarını çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşın durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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