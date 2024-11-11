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Batman'da Çalınan 54 Koyun Bulundu, 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Çalınan 54 Koyun Bulundu, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da çalınan 54 koyun, jandarma operasyonuyla bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da 2 besiciye ait çalınan 54 koyun, jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Oymataş köyü Ünlüce mezrasında A.Ç.'ye ait 40 ve İ.Ş'ye ait 14 adet koyun çalındı. İhbar üzerine çalışma yapan Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanların V.K. ve L.K. tarafından çalınıp Seyitler köyünde İ.A'ya ait ahırda saklandığı tespit etti.

Hayvanlar alınıp sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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