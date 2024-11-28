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Batman'da Çakmak Gazı Tüplerinin Patlaması: 2 Yaralı

Batman'da Çakmak Gazı Tüplerinin Patlaması: 2 Yaralı
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Batman'da otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü patladı. Olayda 2 kişi yaralanırken, patlama sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkisinde otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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