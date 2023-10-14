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Batman'da Boşanma Aşamasındaki Şahıs Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Batman'ın Cudi Mahallesinde boşanma aşamasındaki bir şahıs, eşinin kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.