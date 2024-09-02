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Batman'da boş arazide erkek cesedi bulundu

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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede kişinin silahla kendini vurduğu belirlendi. Ceset otopsi için hastaneye götürüldü.

Batman'da boş arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yerde hareketsiz yatan Ali İhsan Savur'un (18) silahla kendini vurduğu belirlendi. Savur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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