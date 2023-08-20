Batman'da boğulma tehlikesi geçiren anne ve 2 çocuğu son anda kurtarıldı

Batman merkeze bağlı Mozgelane köyünde sulama kanalına giren anne ve 2 çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan anne ve çocuklarından 12 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakıma alındı.

Olay Batman merkeze bağlı Mozgelane köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pikniğe giden ailenin 2 çocuğu serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocukları gören anne, çocukları kurtarmak için sulama kanalına atladı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını kanaldan çıkaramayan anne, çevredekilerden yardım talebinde bulundu. Vatandaşların yardımıyla sulama kanalından çıkarılan anne ve iki çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuklardan durumu ağır olan 12 yaşındaki Sümeyye Okuyucu'nun hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - BATMAN