Üye Girişi
Haberler

Batman'da boğulma olaylarının önüne geçmek için jandarma ekipleri devriye hizmetlerini artırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman ve ilçelerinde artan boğulma olaylarını en aza indirebilmek için suya girilmesi yasak olan yerlerde denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Sason çayında devriyeler atarak izinsiz suya girenleri uyarıp, çaydan uzaklaştırdı.

Batman'da boğulma olaylarının önüne geçebilmek için kırsalda devriye hizmetlerini artıran jandarma ekipleri, izinsiz suya girenleri uyardı.

Batman ve ilçelerinde artan boğulma olaylarını en aza indirebilmek için suya girilmesi yasak olan yerlerde denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Sason çayında devriyeler atarak izinsiz suya gerenleri uyarıp, çaydan uzaklaştırdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Batman Sason Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title