Batman'da boğulma olaylarının önüne geçmek için jandarma ekipleri devriye hizmetlerini artırdı

Batman'da boğulma olaylarının önüne geçebilmek için kırsalda devriye hizmetlerini artıran jandarma ekipleri, izinsiz suya girenleri uyardı.

Batman ve ilçelerinde artan boğulma olaylarını en aza indirebilmek için suya girilmesi yasak olan yerlerde denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Sason çayında devriyeler atarak izinsiz suya gerenleri uyarıp, çaydan uzaklaştırdı. - BATMAN