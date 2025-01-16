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Batman'da Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı: Zanlı Uyuşturucu ile Takas Etti

Batman'da Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı: Zanlı Uyuşturucu ile Takas Etti
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Batman'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli, Jandarma tarafından yakalandı. Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas ettiğini itiraf eden zanlı tutuklandı.

Batman'da farklı adreslerden bisiklet ve motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, ifadesinde çaldığı bisikleti uyuşturucu madde karşılığında takas ettiğini söyledi.

Batman'ın merkez Kardelen Mahallesi'nde bir apartmanın ortak kullanım alanından 6 bin TL değerindeki bisiklet ile aynı bölgedeki başka bir binanın bahçesinden 80 bin TL değerindeki sürat motosikleti çalındı. Bisiklet ve motosiklet sahipleri durumu 112'ye bildirdi. Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ihbar üzerine harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran JASAT ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. JASAT ekipleri, kısa sürede bisiklet ve motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Çaldığı bisikleti uyuşturucu ile takas etmiş

Şüpheliyi takibe alan JASAT ekipleri, şüpheli C.C.E.'yi bir akaryakıt istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çaldığı 80 bin TL değerindeki sürat motosikleti bulunarak, sahibine teslim edildi. Sorguya alınan şüpheli C.C.E., çaldığı bisikleti ismini bilmediği bir kişiyle uyuşturucu madde karşılığında takas ettiğini itiraf etti. Jandarmadaki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen C.C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp bisikletin bulunması için çalışmalar sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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