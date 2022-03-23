Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

Batman kent merkezinde hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi çok sayıda suçtan araması bulunan 7 şahıs, farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 11-18 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde " Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından farklı mahkemelerce yakalama kararı verilen 7 şüpheli şahsın farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalandığı bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa