Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

Batman kent merkezinde hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi çok sayıda suçtan araması bulunan 7 şahıs, farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla yakalandı.

Batman kent merkezinde hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi çok sayıda suçtan araması bulunan 7 şahıs, farklı zamanlarda yapılan operasyonlarla yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 11-18 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde " Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından farklı mahkemelerce yakalama kararı verilen 7 şüpheli şahsın farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalandığı bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hırsızlık, 18 mart, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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