Batman'da bir evde tüp patlaması: 1 kişi ağır yaralandı

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde bir evde meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Batman'da bir evde meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan E.T. (23), önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Şanlıurfa'da hastaneye sevk edildi. - BATMAN