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Batman'da bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

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Batman'da merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1. katında çıkan yangın, kısa sürede binayı kapladı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Batman'da bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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