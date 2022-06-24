Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü - Haberler

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Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 bin dönüm buğday ekili arazide çıkan yangında bin dönüm buğday küle döndü.

Batman'da bin dönüm ekili buğday küle döndü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 bin dönüm buğday ekili arazide çıkan yangında bin dönüm buğday küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, civarda bulunan birçok kişiye ait buğday tarlalarına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevke edildi. Ekipler, onlarca araç ve civar köylerde bulunan yüzlerce vatandaş ile birlikte yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından bazı evlere yaklaşan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında bin dönüm buğday ekili arazi yanarak küle döndü. Beldeye gelen jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya başladığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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