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Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Güney Kent Mahallesi'nde yürüyen Cihan Taşar, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güney Kent Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Cihan Taşar (35) ağır yaralandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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