Batman'da Bıçaklı Kavga: İki Genç Yaralandı
Batman'ın Fatih Mahallesi'nde, S.M. (18) ve E.Y. (16) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da iki genç kavga ederek birbirini bıçakladı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde S.M. (18) ve E.Y, (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahıslar, sözlü tartışmanın ardından birbirini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa